Генри Резник объяснил, почему делом главы Махачкалы занялась ФСБ

«Наверно, ФСБ выявила преступление в ходе оперативных действий, или заявление им поступило. Поэтому нарушения тут не усматривается», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник, комментируя тот факт, что уголовное дело о превышении полномочий против главы Махачкалы открыли именно чекисты, а не СКР.

«Статья 151 УПК указывает, что по целой группе преступлений, в том числе по превышению должностных полномочий предварительное следствие может производиться следователями органа, выявившего преступление», – рассказал заслуженный юрист России Генри Резник.

«Спор о подследственности разрешает прокуратура. То есть, прокурор определит, этим вопросом в дальнейшем будет заниматься ФСБ или Следственный комитет. Обычно в подобных случаях отдаётся предпочтение СК», – добавил эксперт.

Резник также напомнил, что подобная практика применяется уже несколько десятилетий. «Такое было всегда. Ещё в давние советские времена. Если случаи хищений выявлялись органами государственной безопасности, то они и проводили расследование», – заключил Резник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, ФСБ возбудила уголовное дело против врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова – по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

«По данным следствия, незаконными действиями Абусупьяна Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ причинен существенный вред интересам государства. В отношении Гасанова проводятся следственные мероприятия», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о задержании Гасанова после проведенных в его доме и на рабочем месте обысков. Как писала газета ВЗГЛЯД, в прежние годы многие громкие дела о коррупции в Дагестане также расследовали именно сыщики ФСБ, а не СКР.