Москалькова заявила о «проблеме вытеснения наркомании игроманией»

Новой проблемой современного мира является вытеснение наркомании игроманией, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Проблемы сегодняшнего дня – наркомания вытесняется игроманией и уходом молодежи в виртуальный мир», – передает ее слова «Интерфакс».

Заявление она сделала по итогам первого заседания Координационного совета омбудсменов.

В июне она говорила, что необходимо создать центр по лечению детей от игромании.

Отметим, что 18 июня ВОЗ внесла в каталог заболеваний игроманию.