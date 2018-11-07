Мужчина попытался пронести гранату в московский гей-клуб

Полиция возбудила уголовное дело в связи с попыткой мужчины пронести в московский гей-клуб «Секрет» муляж гранаты.

«В полицию с заявлением обратился директор клуба «Секрет». Он сообщил о том, что неизвестный пытался пронести в заведение предмет, похожий на гранату «Ф-1» с вкрученным запалом», – приводит ТАСС слова своего собеседника из правоохранительных органов.

Согласно данным экспертизы, мужчина попытался пронести в клуб корпус от гранаты «Ф-1» промышленного изготовления без боевого запала и взрывчатого вещества.

Полиция возбудила уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса России).

Ранее в московском аэропорту Домодедово полиция задержала двух пранкеров, которые пытались разыграть пассажиров и сотрудников безопасности при помощи муляжей гранат.