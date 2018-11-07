Путин поддержал идею установки памятника павшим подо Ржевом

Президент Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Владимиром Мединским поддержал идею установки памятника советским воинам, павшим подо Ржевом.

«Очень правильное, хорошее и своевременное решение», – заявил президент, комментируя предложение установки монумента, передает ТАСС.

Министр напомнил, что сражение подо Ржевом «по известным политическим причинам никогда у нас особо не афишировалось, всегда будучи в тени Сталинграда». По словам Мединского, идея создания памятника родилась сначала среди населения, потом ее поддержали на уровне Союзного государства России и Белоруссии, а потом и Минкультуры одобрило предложение создания мемориала-памятника советскому солдату, защитившему Москву в боях подо Ржевом.

«Проводили год конкурс, родился такой интереснейший проект. Он потом прошел общественное обсуждение, экспертизы, был вывешен в интернете, встретил, на мой взгляд, удивительную общественную позитивную поддержку», – рассказал министр.

Он попросил у Путина принципиального одобрения этой идеи. «Соорудим все своими силами, привлечем внебюджетные средства, поможет, думаю, Союзное государство как инициатор этого проекта. Если Вы поддержите, мы готовы заложить на следующей неделе камень в основание этого монумента, – добавил министр.

Ржевская битва – боевые действия советских и немецких войск в ходе Великой Отечественной войны, проходившие в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года с перерывами от полутора до трех месяцев. Включают в себя четыре наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против немецкой группы армий «Центр». Включая пленных, в ходе Ржевской битвы 1942-1943 годов потери составили 605 тыс. 984 человека, а вместе с санитарными – 1 374 217 человек.

Также Путин одобрил идею создания музея-заповедника Владивостокская крепость.

По словам Мединского, Владивостокская крепость – уникальный фортификационный объект, состоящий из более чем 800 фортов и ДЗОТов. «Сейчас этот комплекс находится в сложной системе владения. Часть – Минобороны, часть у Минкультуры каким-то образом оказалась, часть – город Владивосток, и даже несколько фортов в частной собственности. Вы поручили разобраться, что можно с этим сделать, чтобы привести это в порядок», – заявил министр.

Минкультуры предлагает создать на базе этой крепости по севастопольскому образцу федеральный музей-заповедник. «Это прекрасное место для воспитания патриотизма, тем более что вся крепость построена русскими инженерами, - довольно уникальный случай», – считает Мединский.

Здание для музейного центра уже найдено, в первой половине следующего года будет развернута экспозиция, рассказывающая об истории крепости и истории русской военной инженерной мысли. «Это будет визит-центр, откуда будут формироваться экскурсии на форты. Форты все достаточно удаленные», – пояснил министр. С 2020 года форты будут становиться объектами экскурсионного показа. «Их не надо особо реставрировать. Там надо сделать навигацию, интересную программу, экскурсии, освещение. Пример подобный есть – это форты Калининграда. Их меньше, и они все в черте города, поэтому там полегче», – заметил Мединский.

По словам главы Минкультуры, все эти объекты будут приносить доход.