Объявлен лауреат литературной Гонкуровской премии

Писатель Николя Матье удостоился самой престижной литературной награды во Франции – Гонкуровской премии – за роман «Дети после них».

Трансляция, посвященная результатам премии, проводилась телеканалом BFMTV, передает РИА «Новости».

Главный герой произведения – подросток Антони, переживающий свою первую любовь. События романа происходят летом 1992 года, когда персонажу было 14 лет.

Гонкуровская премия названа в честь французских классиков, братьев Эдмона Луи Антуана и Жуля Альфреда Юо Гонкуров. Вручения наград проводятся более ста лет.

В конкурсном жюри работы оценивают десять членов академии, это мероприятие традиционно проводится в парижском ресторане «Друан». Размер премии составляет всего 10 евро. Однако писатель, получивший награду, получает признание, известность и высокие тиражи.

В мае Шведская академия, ответственная за вручение Нобелевской премии по литературе, решила не вручать награду в этом году и перенести ее на 2019 год.