Опросы показали рост предубеждений против иностранцев в Германии

Каждый третий немец придерживаются мнения, что иностранцы приезжают в Германию только для того, чтобы воспользоваться социальными благами, еще столько же жителей страны убеждены, что из-за наплыва иностранцев Германия «подчиняется иностранному влиянию в опасных масштабах».

«В настоящее время более 30% тех, кто живет в Восточной Германии, придерживаются враждебных по отношению к иностранцам взглядов», – рассказал руководивший проведенным исследованием Оливер Декер из Центра по изучению правого экстремизма и демократии в Лейпцигском университете. Он сообщил Deutsche Welle, что это «очень, очень высокий показатель». Так, на западе Германии он не превышает 22%.

Каждые два года, начиная с 2012 года, институт Декера проводит подобные репрезентативные опросы, оценивая, насколько распространены в Германии авторитарные и правоэкстремистские взгляды. В научной работе также участвуют близкий к партии «зеленых» Фонд Генриха Белля и Фонд имени Отто Бреннера, близкий к профсоюзному объединению IG Metall.

Исследователи установили, что уровень негативного отношения к мигрантам вырос в целом, но в особенности это касается мусульман и народов синти и рома. Причем по отношению к последним агрессия особенно сильна, подчеркивает Декер. К примеру, почти 60% опрошенных согласились с тезисом, что синти и рома склонны к преступному поведению, этот почти на 5% больше, чем в 2014 году.

Негативные предубеждения против мусульман также значительно усилились. По данным исследования, более 44% находят, что переселение мусульман в Германию должно быть поставлено под запрет (в 2014 году так считали 36,5%). И больше половины опрошенных (55,8%) заявили, что из-за такого большого количества мусульман иногда ощущают себя чужими в собственной стране (в 2014 году так говорили 43%).

По оценкам Декера, ненависть к иностранцам, мусульманам, синти и рома, на самом деле, не имеет прямого отношения к перечисленным группам. Его объяснение звучит так: успешное экономическое развитие Германии в последние годы и даже десятилетия привело к значительным изменениям в структуре общества. В частности, системы социальной безопасности были урезаны, что, в свою очередь, вызвало накопление злобы и рост авторитарной агрессивности. Для этого пара требовался выходной клапан - и люди нашли его в форме ксенофобии.