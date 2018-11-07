Опросы показали рост предубеждений против иностранцев в Германии

Взгляд
7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

Президенту Венесуэлы очень нужно золото – но Британия отказывается отдаватьФото: Marco Bello/Reuters
Настоящее межгосударственное хамство продемонстрировала Британия по отношению к Венесуэле. Лондон под смехотворным предлогом отказывается отдавать Каракасу венесуэльское золото, которое хранится на его территории. Как ни парадоксально, но происходящее имеет прямое отношение к России. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

Антон Любич, экономист
По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Взбесившаяся печка Ивана-дурака давила все подряд

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Советский Союз на протяжении десятилетий был благой вестью о возможности альтернативы. В этом смысле конец Советского Союза – едва ли не главная и не понятно чем замещаемая травма современного мира. Мир потерял возможность иного. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Где брать вежливых и обходительных чиновников

Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

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          Опросы показали рост предубеждений против иностранцев в Германии

          7 ноября 2018, 15:01

          Текст: Алина Назарова

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          Каждый третий немец придерживаются мнения, что иностранцы приезжают в Германию только для того, чтобы воспользоваться социальными благами, еще столько же жителей страны убеждены, что из-за наплыва иностранцев Германия «подчиняется иностранному влиянию в опасных масштабах».

          «В настоящее время более 30% тех, кто живет в Восточной Германии, придерживаются враждебных по отношению к иностранцам взглядов», – рассказал руководивший проведенным исследованием Оливер Декер из Центра по изучению правого экстремизма и демократии в Лейпцигском университете. Он сообщил Deutsche Welle, что это «очень, очень высокий показатель». Так, на западе Германии он не превышает 22%.

          Каждые два года, начиная с 2012 года, институт Декера проводит подобные репрезентативные опросы, оценивая, насколько распространены в Германии авторитарные и правоэкстремистские взгляды. В научной работе также участвуют близкий к партии «зеленых» Фонд Генриха Белля и Фонд имени Отто Бреннера, близкий к профсоюзному объединению IG Metall.

          Исследователи установили, что уровень негативного отношения к мигрантам вырос в целом, но в особенности это касается мусульман и народов синти и рома. Причем по отношению к последним агрессия особенно сильна, подчеркивает Декер. К примеру, почти 60% опрошенных согласились с тезисом, что синти и рома склонны к преступному поведению, этот почти на 5% больше, чем в 2014 году.

          Негативные предубеждения против мусульман также значительно усилились. По данным исследования, более 44% находят, что переселение мусульман в Германию должно быть поставлено под запрет (в 2014 году так считали 36,5%). И больше половины опрошенных (55,8%) заявили, что из-за такого большого количества мусульман иногда ощущают себя чужими в собственной стране (в 2014 году так говорили 43%).

          По оценкам Декера, ненависть к иностранцам, мусульманам, синти и рома, на самом деле, не имеет прямого отношения к перечисленным группам. Его объяснение звучит так: успешное экономическое развитие Германии в последние годы и даже десятилетия привело к значительным изменениям в структуре общества. В частности, системы социальной безопасности были урезаны, что, в свою очередь, вызвало накопление злобы и рост авторитарной агрессивности. Для этого пара требовался выходной клапан - и люди нашли его в форме ксенофобии.


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