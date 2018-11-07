В аэропорту Тель-Авива предотвратили авиакатастрофу

Пассажирский А320 чуть не столкнулся с садившимся на взлетную полосу частным самолетом в аэропорту Тель-Авива, аварии помог избежать диспетчер.

Инцидент произошел вечером 6 ноября, сообщил Седьмой израильский телеканал, передает РИА «Новости».

Самолет А320 авиакомпании Easy Jet направился на взлетно-посадочную полосу и начал взлет без разрешения. В этот момент частный борт типа Bombardier Aerospace Challenger 350 заходил на посадку на полосу, пересекающую взлетный путь А320.

Это заметил диспетчер. Он связался с пилотами и приказал лайнеру А320 прекратить взлет, а другому самолету сменить маршрут.

«Профессиональные действия и внимательность диспетчеров, которые заметили происходящее на взлетной полосе, предотвратили катастрофу», – отметили в Управлении аэропортов Израиля, передает телеканал.

В 2007 году в аэропорту «Внуково» авиадиспетчеры смогли предотвратить авиакатастрофу между двумя лайнерами.