Заявки на участие в конкурсе «Мой первый бизнес» подали более 500 тыс. школьников

Число заявок на участие в конкурсе «Мой первый бизнес» за полтора месяца с момента запуска превысило 600 тысяч и продолжает расти.

В 2018-2019 учебном году в конкурсе представлено пять треков. По словам руководителя конкурса «Мой первый бизнес» Ярослава Самылина, по данным на 7 ноября, больше всего людей зарегистрировалось в направлениях «Сделай своими руками» (89 тыс. 192), «Свой видеоблог» (62 тыс. 555) и «Интернет-продажи» (38 тыс. 115). Теоретический блок прошли 163 тыс. 341 человек, а все задания в треках выполнили 100 тыс. 086.

Наибольшую активность при подаче заявок проявляют участники из Москвы (197 тыс. 133), Свердловской области (33 тыс. 385), Санкт-Петербурга (31 тыс. 955), Новосибирской области (24 тыс. 196), Краснодарского края (14 261), Республик Башкортостан (12 тыс. 650) и Татарстан (11 тыс. 968), следует из релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Что такое предпринимательство? Это создание чего-то нового, чего до тебя не было. И одновременно это то, на чем можно реально заработать деньги. Когда ты стартуешь в абсолютно новой теме в бизнесе – это нереально сложно. Проще опираться на какие-то сильные стороны, которые у тебя уже есть», – заявила наставник трека «Сделай своими руками» блогер Anny May.

Регистрация на конкурс стартовала 1 октября. Подать заявку могут учащиеся 5-11 классов. Зарегистрироваться на сайте можно до 23.59 (мск) 10 декабря.

Призеры конкурса 2018-2019 учебного года получат 100 грантов на обучение в РЭУ им. Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1,5 тыс. путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 200 путевок в лагерь «Орленок» и другие. Также организаторы подготовили 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс.