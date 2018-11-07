Оборонный завод загорелся в Екатеринбурге

Возгорание кровли произошло на заводе АО «УПП «Вектор», производящем изделия спецназначения для средств ПВО.

Кровля завода загорелась в результате короткого замыкания, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

На место прибыли пожарные бригады. Данных о пострадавших нет.

По данным издания, на предприятии хранятся сведения, представляющие гостайну.

Сотрудники завода эвакуированы, передает ТАСС. Всего на заводе работают около 300 – 400 человек.

АО «Уральское производственное предприятие «Вектор» проектирует и изготавливает продукцию от аэрофотоаппаратов до современных радиолокационных комплексов, участвует в освоении производства новейших образцов изделий специального назначения.