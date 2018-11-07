Власти Польши расхотели участвовать в марше независимости

Польское правительство не желает участвовать в марше, посвященном 100-летию независимости страны, из-за возможных провокаций с расистскими лозунгами, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы не хотим участвовать в мероприятии, на котором могут быть провокаторы», – сказал Моравецкий в комментарии для Gazeta Polska, передает РИА «Новости».

Премьер добавил, что организаторы мероприятия не обеспечат спокойного проведения марша и не смогут гарантировать защиту от провокаций. Он также отметил, что организаторы не согласились на условия правительства – отсутствие различных плакатов.

«В связи с таким отношением мы отказались от участия в этом мероприятии», – резюмировал Моравецкий.

Напомним, в 2017 году марш на День независимости Польши прошел с участием десятков тысяч националистов, звучали лозунги «Белая Европа братских народов» и т.д. Мероприятие осудили в других странах и вызвало скандал в самой Польше.