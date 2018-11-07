Россия призвала страны к объединению в борьбе с терроризмом

Важно укреплять доверие между государствами для эффективной борьбы с терроризмом, повышать ответственность их действий, следует из приветствия президента России Владимира Путина участникам XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов – партнеров ФСБ.

В приветственном слове, которое зачитал директор ФСБ Александр Бортников, глава государства указал, что форум «направлен на объединение мирового сообщества в противодействии терроризму при координирующей роли ООН на основе общепризнанных принципов и норм международного права», передает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что «международные террористические организации пытаются активизироваться в том числе в глобальном информационном пространстве и потому к работе спецслужб и правоохранительных органов предъявляются повышенные требования, существенно возрастает необходимость консолидации их усилий в противодействии возникающим вызовам и угрозам безопасности».

Он напомнил также, что приоритетами работы спецслужб является создание эффективной системы физического, информационного и идеологического подавления террористических группировок, а также нейтрализация их лидеров и наиболее опасных членов, включая трансграничные перемещения иностранных террористов-боевиков.

Потому необходимо постоянно повышать оперативность обмена информацией, разрабатывать действенные механизмы, направленные на пресечение источников и каналов подпитки террористических сетей.

Необходимо «укреплять доверие между государствами, повышать ответственность их действий и прозрачность намерений», что позволит «существенно упрочить потенциал международного антитеррористического сотрудничества, предупредить риски возникновения недопонимания в работе государств на данном направлении».

Путин выразил уверенность, что открывшееся совещание позволит обменяться мнениями и опытом, предложить новые подходы к дальнейшему развитию и укреплению партнерства антитеррористических структур.

Отмечается, что на открывшемся в Москве совещании участвуют 124 делегации из 79 государств и от пяти международных организаций.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил, выступая на пленарном заседании совещания силовиков в Москве, что Россия призывает мировое сообщество к добросовестному взаимодействию в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что налаживанию коллективных, слаженных действий государств «по-прежнему мешают геополитические амбиции, скрытые повестки, двойные стандарты».

Глава МИД подчеркнул, что «террористы продолжают пользоваться разобщённостью международного сообщества и тем, что не все государства предприняли необходимые законодательные и правоохранительные меры на национальном уровне».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что силовикам удалось предотвратить на ЧМ по футболу в России теракты с применением беспилотников. Он предупредил также о возможном объединении запрещенных в России террористических группировок ИГ* и «Аль-Каида».