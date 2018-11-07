Бортников предупредил о возможном объединении ИГ и «Аль-Каиды»

Появились признаки, указывающие на возможное объединение запрещенных в России террористических группировок ИГ* и «Аль-Каида», сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«Как весьма серьезное, чреватое многочисленными негативными последствиями, оцениваем вероятное объединение потенциалов МТО «Аль-Каида» и ИГ*. Имеется ряд признаков, указывающих на их возможное объединение», – цитирует Бортникова РИА «Новости».

На совещаниb руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов глава ФСБ сообщил, что обе террористические организации используют близкую идеологическую базу, а также общие человеческие ресурсы для привлечения в отряды.

По его словам, несмотря на то, что между группировками происходят вооруженные столкновения, некоторые террористы переходят из одной структуры в другую. Они, сказал он, руководствуются «мотивами личной выгоды, изменениями на поле боя и другими причинами».

Бортников отметил, что сращивание «Аль-Каиды» и ИГ происходит в информационном пространстве, где структуры пытаются распространять идею радикального ислама и вербовать сторонников.

По его словам, обе организации зачастую используют единые источники финансирования и получения материально-технических ресурсов.

«В первую очередь к таким относятся нелегальные рынки вооружений, услуги вербовщиков и преступных группировок, формирующих ресурсную базу двух терструктур», – уточнил он.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что все чаще для покупки оружия террористы используют онлайн-торговлю, передает ТАСС.

«Интернет-пространство и онлайн-торговля все чаще задействуются террористами для приобретения оружия и средств совершения диверсий, организации связи между членами и пособниками террористических организаций», – сказал он.

Он призвал наладить международное сотрудничество для борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием интернета.

«Ввиду мобильности указанных видов преступлений, а также ограниченного времени хранения соответствующих данных провайдерами, механизм правовой помощи здесь, как правило, неэффективен», – пояснил он.

Также, по его словам, необходимо вести совместную борьбу с финансированием терроризма.

Ранее в МИДе сообщали, что Москва готовит заявки в комитет СБ ООН для занесения членов афганского крыла «Исламского государства*» в санкционные списки.

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана, где террористическая группировка «Исламское государство» начала создание плацдарма.