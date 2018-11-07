Патрушев раскритиковал работу миссии ОЗХО в Сирии

Низкое качество работы миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии вызывает беспокойство, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Серьезную обеспокоенность в этой связи вызывает низкое качество деятельности профильной Миссии Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов применения химоружия в Сирии», – цитирует РИА «Новости» выступление Патрушева на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

По его словам, расследования проводятся с «грубыми нарушениями» конвенции по запрещению химического оружия. К примеру, не осуществляются выезды на место, не обеспечивается сохранность вещественных доказательств.

Кроме того, отметил он, доклады миссии основываются на данных, полученных дистанционнно от оппозиционных структур.

В середине октября замглавы МИД Александр Грушко сообщал, что западные страны используют различные форматы для создания неправовых инструментов оказания давления по вопросам химического нераспространения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Москву беспокоит расширение полномочий ОЗХО.