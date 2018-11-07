Названы сроки начала производства самолета «Байкал»

Производство опытных образцов легкого транспортного самолета «Байкал», создаваемого на замену Ан-2, начнется в 2020 году, сообщили в холдинге «Вертолеты России».

«Проект самолета разработан, документация сдана в производство. Производство первых трех опытных образцов начнется в Улан-Удэ в 2020 году. В 2021 году начнется их серийное производство», – рассказал РИА «Новости» официальный представитель холдинга на выставке AirShow China 2018.

Название «Байкал» самолет ТВС-2ДТС, призванный заменить в России легендарный «кукурузник» Ан-2, получил в апреле.

В феврале подписано соглашение о начале производства ТВС-2ДТС. Самолеты будут использованы для местных и региональных перевозок.

Новый самолет будут строить мощностях Улан-Удэнского авиационного завода.