Источник: Изнасилованная дознаватель не помнит деталей случившегося из-за опьянения

Девушка-дознаватель уфимской полиции, которую изнасиловали трое высокопоставленных полицейских, находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не может вспомнить подробности случившегося, заявил источник в следственных органах Башкирии.

«Проведена первичная экспертиза: девушка в ночь событий была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не может вспомнить подробности случившегося», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, эксперты считают, что синяки на теле потерпевшей носят не насильственный характер. Источник отметил, что интимная связь была ночью между одной девушкой и двумя полицейскими, еще одного арестованного полицейского в здании в этот момент не было.

Сама дознаватель утверждала, что перед происшествием ее напоили.

В изнасиловании подозреваются 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Все они были арестованы. Адвокаты обжаловали арест подзащитных.

Дознаватель полиции, которую изнасиловали, оказалась дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии.

В пятницу были озвучены результаты ДНК-экспертизы в рамках уголовного дела.