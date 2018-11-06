Экономист раскритиковал преподавание высшей математики «по скайпу»

Экономист и предприниматель, член генсовета Партии Роста Антон Любич раскритиковал дистанционную методику преподавания высшей математики в Дальневосточном федеральном университете(ДВФУ).

«Сперва глава Сбербанка заявляет о бесполезности физико-математического образования. Теперь в Дальневосточном федеральном университете начинают преподавать высшую математику по скайпу. В Инженерной школе», – написал в своем Facebook Любич.

Также эксперт поинтересовался у своих подписчиков мнением по поводу среднего балла ЕГЭ по математике у первокурсников этого вуза. В комментариях к посту он добавил, что задания по экзамену уже упростили.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объявил математические школы пережитком прошлого и заявил, что в дальнейшем математики и программисты будут нужны России все меньше.

В октябре сообщалось, что вузы в России планируется разделить по типам аккредитации и перевести часть из них на подготовку студентов с помощью онлайн-курсов.