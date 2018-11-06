Певица Шинейд О’Коннор заявила об отвращении к белым

Певица из Ирландии Шинейд О’Коннор в социальных сетях рассказала о ненависти к белым людям, раскритиковала президента США Дональда Трампа и высказалась против представителей католической церкви.

«Я ужасно извиняюсь. Я собираюсь сказать настолько расистскую вещь, что я никогда не думала, будто моя душа может такое почувствовать. Но я действительно больше никогда не хочу снова проводить время с белыми людьми (если это то, как называют немусульман). Не на мгновение, ни по какой-то причине. Они отвратительны», – написала певица в своем Twitter.

Также в социальной сети она прокомментировала избрание американцами Трампа президентом США.

«Все говорят, что бедные американцы становятся жертвами Трампа. Но вы сами выбрали его. Так увольте его. В противном случае вы тоже соучастники. То же самое происходит и с так называемым исламским терроризмом. Это именно то, что хочет и любит дьявол».

Помимо этого О'Коннор заявила, что католическая церковь делает с ирландскими детьми, что пожелает, прямо под носом взрослых и не несет за это никакого наказания. По ее словам, жители Ирландии находятся под властью «цивилизации и не получат никакого галаадского бальзама» (смесь из смолы и пряностей для заживления ран – прим. ВЗГЛЯД).

Перед этим, напомним, О'Коннор приняла ислам и взяла имя Магда Давитт.

Ранее певица отменяла свое турне из-за проблем с психикой и признавалась в неоднократных попытках суицида. После одного из таких признаний она была госпитализирована.