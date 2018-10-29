Ветераны КГБ отреклись от десятков тысяч «агентов» в Англии

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6 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:23  |  vz.ru
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Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном

Сирийские порты готовы принять российскую пшеницу. Да только нужно ли это России?Фото: Khaled al-Hariri/Reuters
Сирия присоединилась к целой группе стран Ближнего Востока, желающих разбогатеть на российском зерне. САР вслед за Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и прочими предлагает свою территорию для строительства крайне дорогостоящего сооружения – так называемого зернового хаба, распределительного центра российского зерна. Но будет ли это выгодно самой России? Подробности...
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Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
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Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества

Ольга Глацких всего несколькими фразами навлекла на себя гнев общественностиФото: кадр из видео
Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей, пожаловалась на искажение своих слов. В высказываниях своей подчиненной намерен разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев, но в Госдуме ему посоветовали ограничиться выговором. В общественной среде, наоборот, не скрывают возмущения и призывают уволить чиновницу. Подробности...
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Зачем Макрон сорвал переговоры Путина и Трампа

Каприз Макрона может вызвать к нему ироничное отношение со стороны коллегФото: Chris Kleponis/Pool/DPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не проводить полноформатную встречу лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Париже, чтобы она не затмила празднование столетия со дня окончания Первой мировой войны. Так считают европейские дипломатические источники. Мог ли эгоцентричный Макрон действительно позволить себе такой каприз и ради каких целей? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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За «православным Сталиным» подтянется «православный Ленин»

Елена Чудинова, писатель
В очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей. Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!» Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Мы не должны принимать террористов в круг собеседников

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм всегда идеен и всегда «возмущен несправедливостью». За терактами могут стоять самые разные идеологии – но одно остается неизменным. Негодование на несправедливость мира. Как на это можно реагировать? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Ветераны КГБ отреклись от десятков тысяч «агентов» в Англии

             6 ноября 2018, 19:55
          Фото: "Душа шпиона"/"Студия "ТРИТЭ"
          Текст: Михаил Мошкин

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          Публикация The Times о том, что «половина русских экспатов – информаторы Кремля» направлена против наших бывших соотечественников, занимающих высокие позиции в местном бизнесе, – сказал газете ВЗГЛЯД генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов.

          «Конечно, есть там наши люди, как и везде, как у нас есть и те, кто работают на американцев и англичан, но это единичные случаи. В основном в своей массе в Англии живет кто? Проворовавшиеся, укравшие и ограбившие Россию люди, они не могут быть наши агентами или разведчиками», – подчеркнул ветеран разведки Борис Курдюмов.

          Напомним, накануне лондонская The Times, со ссылкой на исследование аналитического центра Henry Jackson Society, сообщила: русские в Британии опасаются, что до половины их соотечественников-экспатов являются информаторами Кремля. Экс-глава «Евросети» Евгений Чичваркин, живущий в Лондоне, в комментарии газете ВЗГЛЯД высмеял эту британскую страшилку.

          По мнению генерала в отставке Курдюмова, вброс «Таймс» направлен против российских бизнесменов, перебравшихся в Соединенное королевство. Учитывая нынешние более чем непростые отношения Москвы и Лондона, британцам выгодно это давление – «вплоть до выдачи нам» своих конкурентов.

          Отметим, что количество россиян на берегах Альбиона колеблется от 66 тысяч (данные британской Службы национальной статистики на 2016 год) до 300 тысяч, по оценке сайта Workpermit.com.

          «По-моему, только в Лондоне живет тысяч двести. Можно ли представить такой идиотизм – сотни тысяч агентов, и, например, три сотрудника, которые сидят и принимают информацию? Конечно, все это бред сивой кобылы», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран советской разведки Михаил Любимов, бывший в том числе сотрудником резидентуры ПГУ КГБ в Лондоне (прикрытие – сотрудник посольства СССР, симпатизирующий Западу). Не каждый, не каждый россиянин, который живет и работает в стране, нам нужен, – добавил собеседник. В конце концов, «художник» Павел Павленский, сбежавший во Францию, тоже эмигрант, но вряд ли он может представлять интерес, иронически заметил он.

          Исходя из опыта работы нашей разведки, можно сказать, что (по крайней мере раньше) упор делался на работу не с эмигрантским сообществом, а с интересующими Москву жителями той или иной страны, в данном случае Великобритании, – указал собеседник. С другой стороны, напомнил он, со времен Герцена, российские эмигранты в Британии были под контролем Скотланд-Ярда, отметил Любимов. «Думаю, что по крайней мере часть нынешних эмигрантов работает на британскую разведку – нужно же оправдывать свое пребывание в Англии», – сказал ветеран нашей разведки. Тем более, добавил он, как правило экспаты настроены против действующей российской власти.

          По мнению Любимова, вполне вероятно предположение, что публикацию The Times и ей подобные могут использовать как средство давления на «русский бизнес» в Лондоне. «Но к разведке, как вы понимаете, это не имеет никакого отношения, – заметил Любимов. – Конкурентная борьба, что вы хотите». Русских сейчас стало много и в Англии и в Европе в целом – было бы странно, если бы магнаты, которые скупают бизнес-активы, и недвижимость (в том числе старинные замки) не раздражали бы местные элиты, отметил собеседник. «Они  никогда не станут своими в  Британии, которая оберегает собственные ценности и традиции», – сказал Любимов. 


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