Ветераны КГБ отреклись от десятков тысяч «агентов» в Англии

Публикация The Times о том, что «половина русских экспатов – информаторы Кремля» направлена против наших бывших соотечественников, занимающих высокие позиции в местном бизнесе, – сказал газете ВЗГЛЯД генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов.

«Конечно, есть там наши люди, как и везде, как у нас есть и те, кто работают на американцев и англичан, но это единичные случаи. В основном в своей массе в Англии живет кто? Проворовавшиеся, укравшие и ограбившие Россию люди, они не могут быть наши агентами или разведчиками», – подчеркнул ветеран разведки Борис Курдюмов.

Напомним, накануне лондонская The Times, со ссылкой на исследование аналитического центра Henry Jackson Society, сообщила: русские в Британии опасаются, что до половины их соотечественников-экспатов являются информаторами Кремля. Экс-глава «Евросети» Евгений Чичваркин, живущий в Лондоне, в комментарии газете ВЗГЛЯД высмеял эту британскую страшилку.

По мнению генерала в отставке Курдюмова, вброс «Таймс» направлен против российских бизнесменов, перебравшихся в Соединенное королевство. Учитывая нынешние более чем непростые отношения Москвы и Лондона, британцам выгодно это давление – «вплоть до выдачи нам» своих конкурентов.

Отметим, что количество россиян на берегах Альбиона колеблется от 66 тысяч (данные британской Службы национальной статистики на 2016 год) до 300 тысяч, по оценке сайта Workpermit.com.

«По-моему, только в Лондоне живет тысяч двести. Можно ли представить такой идиотизм – сотни тысяч агентов, и, например, три сотрудника, которые сидят и принимают информацию? Конечно, все это бред сивой кобылы», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран советской разведки Михаил Любимов, бывший в том числе сотрудником резидентуры ПГУ КГБ в Лондоне (прикрытие – сотрудник посольства СССР, симпатизирующий Западу). Не каждый, не каждый россиянин, который живет и работает в стране, нам нужен, – добавил собеседник. В конце концов, «художник» Павел Павленский, сбежавший во Францию, тоже эмигрант, но вряд ли он может представлять интерес, иронически заметил он.

Исходя из опыта работы нашей разведки, можно сказать, что (по крайней мере раньше) упор делался на работу не с эмигрантским сообществом, а с интересующими Москву жителями той или иной страны, в данном случае Великобритании, – указал собеседник. С другой стороны, напомнил он, со времен Герцена, российские эмигранты в Британии были под контролем Скотланд-Ярда, отметил Любимов. «Думаю, что по крайней мере часть нынешних эмигрантов работает на британскую разведку – нужно же оправдывать свое пребывание в Англии», – сказал ветеран нашей разведки. Тем более, добавил он, как правило экспаты настроены против действующей российской власти.

По мнению Любимова, вполне вероятно предположение, что публикацию The Times и ей подобные могут использовать как средство давления на «русский бизнес» в Лондоне. «Но к разведке, как вы понимаете, это не имеет никакого отношения, – заметил Любимов. – Конкурентная борьба, что вы хотите». Русских сейчас стало много и в Англии и в Европе в целом – было бы странно, если бы магнаты, которые скупают бизнес-активы, и недвижимость (в том числе старинные замки) не раздражали бы местные элиты, отметил собеседник. «Они никогда не станут своими в Британии, которая оберегает собственные ценности и традиции», – сказал Любимов.