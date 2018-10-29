Сотрудницу аппарата кабмина поймали на передаче данных в СМИ

В правительстве России уволили сотрудницу аппарата за то, что она передала журналистам служебную переписку федеральных ведомств, она также может стать фигурантом уголовного дела, сообщают СМИ.

После публикации в одной из центральных газет информации из переписки двух ведомств в правительстве провели служебную проверку, в результате которой удалось найти чиновницу, передавшую сведения в СМИ, передает ТАСС.

«Собранные в отношении этого человека в результате проверки материалы также переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела», – добавил источник.

Уже подписан приказ об ее увольнении из правительства.

Источник добавил, что подобные случаи были и в прошлом году. Он сообщил, что контроль за документооборотом между ведомствами и внутри аппарата кабмина будет усиливаться.