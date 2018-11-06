Венедиктов перенес операцию на почках

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что ему провели еще одну операцию на почке.

«Все более-менее. Два часа под наркозом, привязан к капельницами и катетерам. Первый укол... после школы. За 45 лет. Детство возвращается», – передает слова Венедиктова ТАСС.

Он уточнил, что операцию провели на почке.

13 октября его также госпитализировали для экстренной операции на почке.