Эксперт оценил возможности нашей армии соперничать с американской

«Конкуренцию США наш ВПК может составлять только в ядерных вооружениях. Во всех остальных нам трудно состязаться с американцами», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Дворкин, комментируя прогноз американского генерала о том, что уже через 7 лет опасность для США со стороны России снизится.

«Мы всегда технологически отставали от Запада, в частности от США, – сказал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, генерал-майор Владимир Дворкин. – И пока нет никаких прогнозов, что мы сравняемся с ними по уровню технологического совершенства в тех областях, которые необходимы для вооруженных сил».

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия уже не будет представлять такую же значительную угрозу, как Китай, в 2025–2035 годах, так как не сможет поддерживать свой военный потенциал.

«Там (в России) снижаются демографические и экономические показатели», - сказал он, выступая в Университете Дьюка. Данфорд уверен, что в любом случае, за эти годы США в военной сфере добьются большего, чем Россия, передает РИА Новости.

Дворкин считает, что, по крайней мере, если говорить о технологиях, Россия действительно обречена на отставание от США: здесь возможны лишь «отдельные прорывы, которые в целом не повлияют на ситуацию». «Мы были и в советские времена технологически отстающим государством, хотя у нас были талантливейшие конструкторы, – посетовал Дворкин. – Эта ситуация сохранилась. Так, подтягиваемся постепенно до их нынешнего уровня, но за это время они уходят дальше».