За смерть ребенка после укуса собаки ивановский врач отправится под суд

До трех лет заключения грозит ивановскому врачу за смерть 11-летнего мальчика, который скончался в больнице после укуса собаки.

В июле прошлого года в Вичугскую ЦРБ Ивановской области был доставлен 11-летний ребенок, которого укусила собака. Животное принадлежало родителям пострадавшего школьника, сообщает региональное Следственное управление СК.

Спасти школьника так и не удалось. По мнению следователей, это случилось по вине одного из врачей Вичугской ЦРБ.

«Обвиняемый не обеспечил непрерывность проведения ребенку полного, обязательного при укусе животных курса внутримышечных инъекций антирабической вакцины, в результате чего 11-летний мальчик скончался от энцефалита меньше, чем через месяц после укуса», – сообщили в СК.

В отношении медика возбуждено дело по частистатьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Если вина врача будет доказана, ему может грозить до трех лет заключения.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала о грубейшей ошибке ульяновских врачей, которые во время операции ввели пациентке вместо физраствора формалин. Из Ульяновска молодая женщина экстренно была доставлена в Москву специальным авиарейсом, столичным медикам удалось привести девушку в сознание, однако доза формалина оказалась слишком большой и спасти пациентку так и не удалось.