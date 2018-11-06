За смерть ребенка после укуса собаки ивановский врач отправится под суд

Взгляд
6 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном

Сирийские порты готовы принять российскую пшеницу. Да только нужно ли это России?Фото: Khaled al-Hariri/Reuters
Сирия присоединилась к целой группе стран Ближнего Востока, желающих разбогатеть на российском зерне. САР вслед за Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и прочими предлагает свою территорию для строительства крайне дорогостоящего сооружения – так называемого зернового хаба, распределительного центра российского зерна. Но будет ли это выгодно самой России? Подробности...
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Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
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Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества

Ольга Глацких всего несколькими фразами навлекла на себя гнев общественностиФото: кадр из видео
Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей, пожаловалась на искажение своих слов. В высказываниях своей подчиненной намерен разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев, но в Госдуме ему посоветовали ограничиться выговором. В общественной среде, наоборот, не скрывают возмущения и призывают уволить чиновницу. Подробности...
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Зачем Макрон сорвал переговоры Путина и Трампа

Каприз Макрона может вызвать к нему ироничное отношение со стороны коллегФото: Chris Kleponis/Pool/DPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не проводить полноформатную встречу лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Париже, чтобы она не затмила празднование столетия со дня окончания Первой мировой войны. Так считают европейские дипломатические источники. Мог ли эгоцентричный Макрон действительно позволить себе такой каприз и ради каких целей? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...

Выборы в Конгресс США всех разозлят

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Первые выборы в Конгресс после избрания нового президента почти всегда в последние десятилетия складывались для правящей партии неудачно. Этот электоральный феномен даже назвали «проклятием первых промежуточных выборов». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          За смерть ребенка после укуса собаки ивановский врач отправится под суд

          6 ноября 2018, 16:06

          Текст: Елена Красильникова

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          До трех лет заключения грозит ивановскому врачу за смерть 11-летнего мальчика, который скончался в больнице после укуса собаки.

          В июле прошлого года в Вичугскую ЦРБ Ивановской области был доставлен 11-летний ребенок, которого укусила собака. Животное принадлежало родителям пострадавшего школьника, сообщает региональное Следственное управление СК.

          Спасти школьника так и не удалось. По мнению следователей, это случилось по вине одного из врачей Вичугской ЦРБ.

          «Обвиняемый не обеспечил непрерывность проведения ребенку полного, обязательного при укусе животных курса внутримышечных инъекций антирабической вакцины, в результате чего 11-летний мальчик скончался от энцефалита меньше, чем через месяц после укуса», – сообщили в СК.

          В отношении медика возбуждено дело по частистатьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Если вина врача будет доказана, ему может грозить до трех лет заключения.

          Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала о грубейшей ошибке ульяновских врачей, которые во время операции ввели пациентке вместо физраствора формалин. Из Ульяновска молодая женщина экстренно была доставлена в Москву специальным авиарейсом, столичным медикам удалось привести девушку в сознание, однако доза формалина оказалась слишком большой и спасти пациентку так и не удалось.


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