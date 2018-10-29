Познер предложил «безумную идею» решения российско-американского недопонимания

Журналист Владимир Познер предположил, что жители России и США смогут понять друг друга, если по 10 тыс. детей из этих стран на год поменяются местами проживания.

«Представьте себе, что 10 тыс. российских детей уезжают в Соединенные Штаты. В разные-разные-разные места. И живут по домам, в 10 тыс. семьях американских. В течение одного года. И 10 тыс. американских детей приезжают сюда и тоже живут в течение одного года в российских семьях. Ходят в школу и так далее. И представьте себе, что это происходит в течение пяти лет. Итого – по 50 тыс. с обеих сторон. Я абсолютно убежден, что это может сыграть колоссальную роль», – заявил журналист Владимир Познер на сайте «Познер. Онлайн», отвечая на вопрос подписчика о том, как можно изменить отношение между Россией и США, и наладить партнерство между странами.

Он отметил, что без политической воли со стороны руководства обеих стран делать это невозможно.

«Если нет понимания, что мы идем по очень опасному пути. То, как мы друг друга представляем нашим народам, то, как мы сами представляем друг друга, те решения, которые мы принимаем в ответ – а это всегда в ответ – этот путь ведет к войне. Если этого не поймут, то будет очень плохо. Если поймут – то имеются очень разные способы для того, чтобы изменить это отношение. Я думаю, что самый главный путь – это контакты», – считает Познер, уточнив, что для этого нужно захотеть преодолеть текущую ситуацию.

Ранее Познер рассказал американским студентам, как США испортили отношения с Россией.