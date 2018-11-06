Россияне рассказали, как потратить 100 тыс. долларов

52% россиян потратили бы 100 тыс. долларов на покупку недвижимости, об этом говорят данные исследования международной платежной системы Mastercard.

«В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Если бы вам дали 100 тыс. долларов, как бы вы предпочли потратить эту сумму?». Большинство опрошенных (52%) использовало бы эти деньги для улучшения жилищных условий или покупки недвижимости. Около трети респондентов выбирают приобретение машины (29%) и путешествия (28%)», – говорится в исследовании Mastercard, передает РИА «Новости».

10% опрошенных заявили, что могли бы часть суммы отдать на благотворительность, примерно 5% сообщили, что ранее уже совершали пожертвования.

Также исследование показало, что в 2017 году платить наличными предпочитали 23% респондентов, 56% заявили, что предпочитают комбинировать безналичный и наличный расчет.

Только 21% опрошенных указал, что платит исключительно с помощью безналичного расчета.

Доля держателей карт в России составила 88%. Из них 70% – владельцы зарплатных карт. 75% респондентов производят оплату с помощью банковской карты не реже раза в неделю, 25% покупают с помощью безналичного расчета каждый день.

Исследование Mastercard проводилось в конце 2017 года. Опрос проводили среди владельцев карт из Москвы и российских городов с численностью выше 250 тыс. человек. В качестве опрошенных выступали граждане от 25 до 45 лет.