Fitch открестилось от прогнозов по спору Нафтогаза с Газпромом

Рейтинговое агентство Fitch не оценивало шансы Нафтогаза взыскать денежные средства с Газпрома в рамках Стокгольмского арбитража, оценка еврооблигаций украинской компании не включала какие-либо выплаты по этому делу, сообщил один из авторов отчета, старший директор Fitch Максим Эдельсон.

«В настоящее время мы не включаем в свои модели по НАК «Нафтогаз Украины» никакие выплаты (основную сумму или проценты) по решению Стокгольмского арбитража в пользу НАК «Нафтогаз». В настоящее время у нас нет понимания, в какие сроки эти выплаты могу быть осуществлены», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в пресс-релизе не говорится ничего о решении арбитража по спору Нафтогаза и Газпрома.

Ранее СМИ сообщили, агентство Fitch присвоило еврооблигациям Нафтогаза предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» и рейтинг восстановления активов «RR4». Такую оценку сочли указанием Fitch Ratings о том, что Нафтогазу не удастся взыскать денежные средства с Газпрома в рамках решения Стокгольмского арбитража.