Соловьев рассказал, что было бы с Европой без российского народа

Журналист Владимир Соловьев рассказал, что Европа не смогла бы выжить без российского народа во времена татаро-монгольского ига.

В эфире радио «Вести» Соловьев назвал российский народ охранителем, приведя в примеры многочисленные противостояния с врагами в разные исторические периоды. Видео опубликовано в Twitter журналиста.

«У нас «мазохистический» народ? Все зависит от того, как вы смотрите на нацию. А если вы посмотрите на наш народ... на самом деле – народ-охранитель. Если бы не было нашего народа, а существовала бы нынешняя Европа? Да монголы растоптали бы ее своей конницей, оставили в руинах. Но мы остановили их ценой своей свободы: мы остановили Карла (король Швеции Карл XII воевал с Петром I в Северной войне – прим. ВЗГЛЯД), мы остановили Наполеона, мы остановили Гитлера. А Европа всех вышеназванных персонажей с радостью принимала, была заражена их идеями. А вот мы почему-то взяли и выступили на стороне абсолютного добра. Неважно, какими были мы при этом сами, пути Господни неисповедимы», – заявил Соловьев.

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