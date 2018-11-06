Посол Турции в России покинет пост через два месяца

Посол Турции в Москве Хюссейн Дириоз заявил, что покидает свой пост и вернется в Анкару в течение двух месяцев.

«Подходит к завершению срок моих полномочий, и в течение двух месяцев я покину Россию. Пока не знаю, какой пост займу по возращению в Турцию, но убежден, что работу с Москвой мы продолжим», – сказал посол.

Дириоз занимает должность посла Турции в Москве с 2016 года, передает РИА «Новости».

Ранее источник в дипломатических кругах в Анкаре сообщил, что Турция назначила нового посла в России, им стал глава консульской службы турецкого МИД Мехмет Самсар.