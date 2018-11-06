Путин проведет совещание с Совбезом и комиссией по ВТС

Президент Владимир Путин во вторник примет участие в оперативном совещании Совбеза России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Уже ближе к вечеру у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Также глава государства во вторник возглавит заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, добавил пресс-секретарь президента.

«Традиционно он обращается со словами в начале заседания – это будет публичной частью», – уточнил Песков.