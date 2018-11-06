Супруга Си Цзиньпина встретилась в Шанхае с Биллом Гейтсом

Супруга председателя КНР Си Цзиньпина, первая леди страны Пэн Лиюань встретилась в Шанхае с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом, сообщает China Daily.

По сведениям издания, в ходе встречи супруга Си Цзиньпина отметила важную роль фонда Билла и Мелинды Гейтс в предотвращении распространения ВИЧ и СПИДа в Китае, передает ТАСС.

Более того, по словам Пэн Лиюань, эта организация якобы оказала положительное воздействие на ситуацию в области общественного здравоохранения как Китая, так и всей планеты.

«Мы поддерживаем усилия вашего фонда при активизации двустороннего, а также трехстороннего взаимодействия с участием КНР», – подчеркнула супруга Си Цзиньпина.

Напомним, Билл Гейтс отказался стать советником главы Белого дома Дональда Трампа, а также утверждал, что Трамп якобы просил его объяснить разницу между ВИЧ и вирусом папилломы.

При этом Билл Гейтс стал одним из спонсоров фонда Билла и Хиллари Клинтон.