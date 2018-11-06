Полиция перекрыла центр Лондона и эвакуировала аэропорт Хитроу

В связи с обнаружением подозрительных предметов в столице Соединенного Королевства полиция перекрыла правительственные кварталы Лондона и эвакуировала аэропорт Хитроу, сообщил британский таблоид The Sun.

По информации The Sun, подозрительный сверток был обнаружен на небольшой пешеходной улице Кинг Чарльз-стрит в правительственном квартале Лондона, передает ТАСС.

Прибывшие на место стражи порядка перекрыли Парламентскую площадь, на которую выходят здания Вестминстерского дворца, министерства финансов, Верховного суда и Вестминстерское аббатство, а также правительственную улицу Уайтхолл, где располагаются ключевые министерства, и закрыли станцию метро «Вестминстер».

Кроме того, правоохранители эвакуировали пассажиров и сотрудников лондонского аэропорта Хитроу из-за обнаружения подозрительной сумки около стойки регистрации в терминале 4, сообщил таблоид Daily Express.

Через некоторое время Скотленд-Ярд уведомил, что оба инцидента исчерпаны.

Напомним, в конце октября в Лондоне 29-летний мужчина совершил нападение на полицейских, попытавшись убить их отверткой.