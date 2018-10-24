Болгария отказалась от ремонта Су-25 в Белоруссии

Глава Минобороны Болгарии Красимир Каракачанов принял решение отказаться от проведения ремонта штурмовиков Су-25 в Белоруссии.

По информации Болгарского национального радио, такое решение было принято после заявлений представителей оппозиции о том, что стоимость ремонта может многократно превысить заявленную предварительно сумму в 40 млн евро, передает ТАСС.

Белорусский авиаремонтный завод «558» стал единственным участником объявленного Болгарией в августе конкурса на ремонт Су-25, технический и межремонтный ресурс которых истек более 10 лет назад.

Напомним, в августе 2015 года Болгария заключила с Польшей контракт на ремонт МиГ-29.

Отметим, в 2014 году Болгария объявила о решении отказаться от российских самолетов, мотивировав это тем, что властям страны хотелось бы меньше зависеть от России.