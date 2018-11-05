Медведев призвал не решать международные споры на суррогатных площадках

Россия и Китай считают, что площадкой для урегулирования международных споров может быть только ООН, а не какие-либо суррогаты и виртуальные организации, заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

«Наши страны исходят из того, что единственной всеобъемлющей площадкой для разрешения всякого рода международных споров, проблем является именно Организация Объединенных Наций, а не какие-то суррогаты или придуманные виртуальные организации, где что-либо рассматривается», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, страны давно сотрудничают в сфере безопасности, однако сейчас появляются новые угрозы, к которым он отнес киберпреступность. Премьер отметил, что по этому направлению тоже идет взаимодействие.