Цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть утром в понедельник на торгах снижаются на 0,62%–0,74%.

Январские фьючерсы нефти Brent с поставкой в январе снизились на 0,62%, до 72,38 доллара за баррель, фьючерсы на WTI с поставкой в декабре подешевели на 0,74%, до 62,67 за баррель, передает RT.

В пятницу нефть также дешевела на фоне роста запасов в США и добычи сырья в мире.