Россия отказалась сворачивать военно-техническое сотрудничество с Китаем

Москва не видит причин для свертывания военно-технического сотрудничества с Пекином, заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, комментируя попытки Соединенных Штатов повлиять на сотрудничество России и Китая путем санкций.

«В нынешних условиях не видим причин, способных вызвать свертывание нашего ВТС [военно-технического сотрудничества] и взаимодействия в кредитной сфере с китайскими партнерами», – приводит ТАСС слова Приходько.

На прошлой неделе МИД прокомментировал неудачную попытку Вашингтона стравить Москву и Пекин, подчеркнув в ответ, что российско-китайское сотрудничество в военной сфере успешно развивается и свидетельствует о доверительных отношениях между странами.

Ранее Китай призвал США не вмешиваться в военное партнерство с Россией. Более того, Пекин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с Москвой.