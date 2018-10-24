В Страсбурге стартовали мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой

Президенты Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер в Страсбурге совместно дали старт официальной программе мемориальных торжеств к столетию окончания Первой мировой войны (1914-1918).

В Елисейском дворце сообщили, что президенты Франции и Германии в воскресенье вечером посетили в Страсбурге концерт симфонического оркестра городской Музыкальной академии, программа которого была «посвящена теме европейского мира», передает ТАСС.

Выступление музыкантов, исполнивших произведения Дебюсси и Бетховена, предварила краткая официальная церемония.

Всего в ходе восьмидневной мемориальной программы Макрон посетит исторические места военных сражений на территории 11 департаментов Франции, в том числе вместе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй посетит места сражений на Сомме, где погибли сотни тысяч британцев.

В субботу Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель примут участие в мемориальной церемонии в Компьенском лесу в 80 км к северу от Парижа. Именно там на Поляне перемирия рано утром 11 ноября 1918 года было заключено соглашение, положившее конец более чем четырехлетним военным действиям.

Кульминацией торжеств, посвященных столетию окончания Великой войны, как называют во Франции Первую мировую, станет главная церемония в Париже, которая пройдет у Триумфальной арки, 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе президенты России и США, главы многих других государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.

Напомним, 11 ноября в Париже состоится встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.