Понтонный мост частично затонул в Ростове-на-Дону

Два пролета понтонного моста, соединяющего Ростов-на-Дону с Зеленым островом, затонули, организована лодочная переправа, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

«В 17.05 мск поступила информация о том, что в Ростове-на-Дону произошло затопление двух пролетов понтонного моста в створе 29-й линии. Для перевозки людей с острова ... задействованы пять плавсредств», – цитирует РИА «Новости» представителя управления МЧС.

Спасатели уже перевезли 200 человек.

В результате затопления моста никто не пострадал. Причина происшествия пока не называется.

Сейчас с понтонов откачивают воду. «Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций понтонного моста», – уточнил представитель ведомства.