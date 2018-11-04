Кожемяко поручил упростить подключение бизнеса к электросетям

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко поручил упростить процедуру и сократить сроки подключения бизнеса к электросетям.

«Я могу сказать прямо: кому бы ни принадлежали сети – ДРСК, частным компаниям, условия для бизнеса у всех должны быть одинаковые: какой-то «партизанщины», что это мои сети и я буду сам определять политику, быть не может», – передает ТАСС слова Кожемяко.

Он отметил, что все госучреждения и частные компании работают в едином правовом поле.

По словам Кожемяко, больше всего вопросов по подключениям имеется к электросетевым компаниям в городах Артем и Находка. Например, там нет «окон», а на официальных сайтах не указана контактная информация.

Врио губернатора призвал муниципальных чиновников услышать инвесторов, которые стремятся работать в Приморье.

В администрации края сообщили, что поддержка малого и среднего предпринимательства включена в семилетнюю программу экономического развития и инновационной экономики.

У 2020 году в крае должны выполнить поручения президента по вхождению регионов Дальнего Востока в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Ранее Кожемяко сообщал, что в конце 2018 года 400 дворов в населенных пунктах Приморья получат финансирование на благоустройство. Ранее он начал борьбу с высокими ценами на продукты.