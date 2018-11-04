В Бурятии и Забайкалье может заработать программа «Дальневосточный гектар»

Включение Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) позволит регионам участвовать в государственных программах поддержки, включая «Дальневосточный гектар», считает депутат Госдумы Николай Харитонов.

«Пошли на встречу [регионам], видимо, понимая, что социально-экономическая ситуация в этих краях и республиках не самая лучшая. Может быть, дело пойдет получше. Я думаю, в этом есть правильное решение», – цитирует Харитонова ТАСС.

Он предположил, что в этих регионах может в том числе заработать программа «Дальневосточный гектар» и начнут предоставляться льготы на авиаперевозки.

По мнению Харитонова, уже в первом квартале 2019 года в регионы могут поступить транши за счет дополнительных доходов федерального бюджета.

Напомним, 3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкалья из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Он также поручил руководителю администрации президента утвердить штатную численность аппаратов полномочных представителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Политолог Евгений Минченко высказывал мнение, что передача Забайкальского края и Бурятии ДФО должна дать позитивный экономический эффект, так как это довольно сложные с точки зрения экономики регионы.