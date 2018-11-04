В Екатеринбурге и Оренбурге отметили День народного единства

В честь Дня народного единства студенты Екатеринбурга провели флешмоб, а в Оренбурге прошел исторический квиз.

Во флешмобе в Екатеринбурге приняли участие около 50 студентов. Они рассказывали друг другу истории о преодолении различных жизненных ситуаций, передает REGNUM ссылкой на координатора Национальной лиги студенческих клубов по Свердловской области Дмитрия Биктимирова.

Истории получились самые разные – от совместного поиска сотового телефона до серьезных случаев, когда родственники попадали в трудные жизненные ситуации.

«Ребята с большим энтузиазмом приняли участие во флешмобе. Рассказывали свои истории и выслушивали мнения участников мероприятия. Никаких проблем в общении не возникало», – сказал он.

Кроме того, в Екатеринбурге 4 ноября прошел многотысячный митинг на площади труда, были организованы фестивали национальных культур и спортивных единоборств.

В то же время в Оренбурге студенты приняли участие в историческом квизе, посвященном Дню народного единства.

Студенческим командам из трех вузов – аграрного университета, оренбургского филиала юридического университета и педагогического университета – нужно было ответить на 15 сложных вопросов об истории России.

Инициатором мероприятия стала Национальная лига студенческих клубов,благодаря которой квесты, викторины и флешмобы прошли в 41 регионе России. Основная цель акций – показать, насколько сильный каждый, кто работает в команде и сообща.

В Оренбурге отметили День народного единства на территории культурного комплекса «Национальная деревня», куда пришло около 3,5 тыс. человек. Молодые люди развернули 150-метровый триколор в севере рядом с комплексом, затем около 700 молодых людей приняли участие в хороводе добра и единства. Потом начался праздничный концерт.

В воскресенье в России отмечают День народного единства.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Он отметил, что на рубежных этапах истории России ее будущее определяли мужество, сплоченность и воля народа.