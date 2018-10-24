Перечислены важные особенности Дня народного единства

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4 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Порошенко провоцирует верующих к неповиновению

Подписанное Киевом и Фанаром соглашение грозит началом настоящей религиозной войны на Украине Фото: Mikhail Palinchak/Reuters
Подписанное Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве грозит пагубными последствиями для обоих. Первый ставит крест на переизбрании, второй клеймит себя печатью исторического позора. Впрочем, Порошенко ожидает скорого получения томоса и появления «объединенной» украинской церкви. Но как на происходящее отреагируют десятки тысяч участников всеукраинского крестного хода? Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
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Франция может потерять важную часть территории

Сырьевой придаток Франции бьется за независимостьФото: Theo Rouby/AP/ТАСС
Новая Каледония – бывшее колониальное владение Пятой республики – проводит референдум об отделении от Франции. Этот остров вот уже много лет дает Франции поистине уникальные возможности и преимущества - и одновременно до сих пор служит символом колониального угнетения аборигенов. Потеряет ли Париж одно из своих важнейших заморских владений? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...

Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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          Перечислены важные особенности Дня народного единства

             4 ноября 2018, 13:40
          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
          Текст: Никита Коваленко

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          «В многонациональной стране с богатой историей, языковым и культурным многообразием этот праздник очень актуален. Причем для разных социальных групп. Он имеет и культурно-историческое значение, и значение объединения граждан России», – заявил газете ВЗГЛЯД правозащитник, член СПЧ Александр Брод.

          Член президентского Совета по правам человека, правозащитник Александр Брод отметил, что россиянам много всего пытаются навязать, в том числе и тезис о неактуальности Дня народного единства.

          Брод выступил против формального подхода и видения 4 ноября как праздника единства разных комбинаций политических сил. «Не нужно так сужать значение праздника и представлять его карикатурно. Надо смотреть шире – это праздник всех народов России, социальных групп, гражданского общества. И заводить его в какие-то узкие рамки – это неправильно», – отметил эксперт.

          «В многонациональной стране с богатой историей, языковым и культурным многообразием этот праздник очень актуален. Причем для разных социальных групп. Он имеет и культурно-историческое значение, и значение объединения граждан России. То есть несет и серьезный общественный характер», – подчеркнул Брод.

          Собеседник считает, что День народного единства позволяет напомнить о героическом прошлом России, патриотизме россиян, их умении объединиться в сложные для страны моменты. Кроме того, по его словам, этот праздник заставляет подумать о том, как обеспечивать стабильность развития всех национальных и социальных групп на современном этапе.

          «Это также повод для того, чтобы подумать о совершенствовании правого государства так, чтобы были защищены конституционные права всех национальных социальных групп, работали в полной мере все государственные институты при развитой системе общественного контроля и развитых институтах гражданского общества», – добавил Брод.

          Правозащитник отметил, что Россия накопила большой опыт мирного сосуществования народов, взаимодействия, взаимопроникновения различных культур. Он добавил, что для нашей многонациональной страны просто необходимо постоянно поддерживать это многообразие и мирное сосуществование через комфортные условия жизни. «Все национальные группы России должны чувствовать комфортную среду для самореализации, удовлетворения всех своих стремлений. Именно через создания комфортной среды проживания, где каждый будет чувствовать себя защищенным, и будет происходить это саморазвитие и взаимодействие», – указал собеседник.

          Брод также уверен, что День народного единства помогает реализовывать программы по популяризации культуры разных народов России. «У нас много государственных программ поддержки языков, национального, культурного многообразия. Я вчера вернулся из Ростова, где проходил большой конгресс народов Дона. Национально-культурные объединения, школы, издания поддерживаются там в том числе и за счет бюджета Ростовской области. Это происходит практически во всех субъектах РФ. Безусловно, это очень важно, и популяризация должна быть и на культурных площадках, и в СМИ, и в учебных заведениях разного уровня – школах, вузах», – рассказал эксперт.

          «У нас сейчас как раз готовится к принятию новая редакция стратегии государственной национальной политики, которая предусматривает формирование единой гражданской нации с сохранением национально-культурного многообразия, грамотное решение миграционной политики, сохранение языков и культур, поддержку со стороны государства национально-культурных объединений, снижение рисков экстремизма на национальной почве», – добавил правозащитник.

          Что же касается самих праздничных мероприятий, то Брод уверен, что все должно зависеть от формата праздника, от аудитории. «Если это рассчитано на молодежную аудиторию – это одна категория исполнителей, концерт на приеме в Кремле – больше там звучат патриотические песни, музыкальные произведения народов России. Организаторы концертов должны думать о том, чтобы совместить высокий уровень произведений и ориентацию на определенную среду. Я думаю, эти концерты могут совмещать в себе и эстраду, и выступления национально-культурных коллективов», – подчеркнул он.

          В этом году празднование Дня народного единства проходит очень масштабно, а готовиться к нему начали заранее. В пятницу состоялся этнографический диктант с участием 300 тыс. человек. А в воскресенье по всем федеральным округам проходят фестивали национальностей (в прошлом году в них участвовало более 1,2 млн человек).

          Ряд мероприятий заслуживает особого внимания. Праздник национальностей «Россия – это мы!» прошел в Москве у Музея Победы на Поклонной горе. Помимо концерта и многочисленных конкурсов запланирован флешмоб: более 450 волонтеров «Молодежки ОНФ» встанут в круг и поднимут флаги всех 85 российских субъектов. А каждому, кто сделает фото с флагами и поставит хэштег #Россияэтомы, волонтеры вручат памятный сувенир.

          В рамках проекта «Уличные галереи» в столице на Садовом кольце на фасад дома спроецирован огромный рисунок. На торцевой части здания люди разных национальностей, занимающиеся ежедневными делами.

          В Московской области праздник проходит в необычном формате в ТЦ «Мега» в Химках. На одной площадке исторические личности встречаются с героями современности. Также на мероприятии работает интерактивная выставочная зона. 

          По всей стране проходят творческие фестивали, направленные на демонстрацию единства многонациональных народов России. В Хабаровске это фестиваль культуры и искусств народов России, а в Новосибирске – народных обычаев и традиций. В Екатеринбурге весь день проходит фестиваль спортивных и боевых искусств народов России, а в Санкт-Петербурге – народных промыслов и ремесел. В Нижнем Новгороде идет фестиваль национальных литератур и поэзии народов России. А в Пятигорске и Ростове-на-Дону – кухонь народов и народных песен и танцев.

          С пятницы в школах проходят открытые уроки об истории Дня народного единства, также на них рассказывают с помощью интерактивных технологий о принципах межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

          Венцом праздника станет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», которая на этот раз пройдет под девизом «Искусство объединяет». На различных площадках пройдут лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов (но из разных регионов России – от Калининграда до Владивостока), мастер-классы. Предполагается задействовать не только музеи, театры и кинозалы, но и открытые площадки, парки, транспорт, общественные пространства, библиотеки.


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