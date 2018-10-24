Актриса Васильева отказалась предъявлять претензии московскому метро

После инцидента в московском метро актриса Татьяна Васильева заявила, что написала в полиции заявление об отсутствии претензий к кому-либо.

«Сейчас была в полиции, спрашивали, какие у меня претензии. А к кому я претензии могу предъявить? Я не знаю, кого я считаю виноватым. Больше всего мне не понравится, если виноватым окажется стрелочник, который на самом деле ни в чем не повинен. Я написала, что претензий не имею. Я хочу, чтобы это уже закончилось», – передает ее слова РИА «Новости».

Васильева добавила, что хочет обратить внимание на случившееся руководства московского метрополитена, но не искать при этом виноватых. По ее словам, к инциденту привел тот факт, что объявления о закрытии дверей не прозвучало. Многие пассажиры в этот момент растерялись.

«Я не первая и не последняя пострадавшая. Особенно с детьми опасно, в том поезде дети уехали, родители остались на перроне. Слава богу, я голову выдернула», – добавила артистка.

По ее словам, у нее нет серьезных повреждений.

«Только синяки на голове, а так нормально», – сообщила Васильева.

Ранее Васильева рассказала, что в московском метро ей защемило голову дверями вагона, которые закрылись без предупреждения. Метрополитен выразил сожаление в связи со случившимся, но призвал пассажиров соблюдать правила пользования метро.