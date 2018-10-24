В Крыму назвали ракетные учения Украины «комариным писком»

Ракетные учения Вооруженных сил Украины в Херсонской области рядом с Крымом напоминали комариный писк, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк», – передает его слова РИА «Новости».

Депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, в свою очередь, что меткость и профессионализм украинских зенитчиков «уже давно превратились в мем».

По его мнению, Киев зря пытается «нагнать страху» на боевую и гражданскую авиацию полуострова.

«Конечно, на своей территории Украина может проводить любые учения для поддержания боевого духа «самой непобедимой армии мира». Но если таким образом нам пытаются отправить какие-то угрожающие сигналы, то это не по адресу», – заключил депутат.

Учения ВСУ проходят с 1 по 4 ноября, из-за них временно закрыта часть воздушного пространства над Черным морем. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что украинские военные отрабатывали работу системы противовоздушной обороны вблизи Крыма.