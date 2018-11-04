В США усомнились в способности Науэрт работать на посту постпреда в ООН

Несмотря на ряд достоинств и связь с серыми кардиналами Белого дома, у официального представителя Госдепа Хезер Науэрт может не хватить знаний и опыта для работа на посту постпреда США в ООН, как этого хочет президент страны Дональд Трамп, пишет Foreign Policy.

Некоторые американские дипломаты ООН считают, что она «будет хорошо играть свою роль», но другие эксперты, опрошенные изданием, скептически оценивают перспективы Науэрт, которая начала работать в Госдепе только в апреле 2017 года, передает RT.

«Представительство нашей страны в запутанных властных кулуарах ООН требует большего опыта в переговорах и более значительных знаний международного права, чем есть у Хезер. Нам нужно нечто большее, чем уравновешенный пресс-секретарь. Нам нужен человек с уравновешенным, твердым и веским голосом, который понимает тонкости международной дипломатии», – полагает бывший дипломат Бретт Бруен.

Эксперты считают, что у Науэрт недостает опыта работы в запутанном мире дипломатии, и занять пост постпреда она без проблем сможет, только если будет иметь под своим началом талантливую и опытную команду, которая сможет скомпенсировать ее недостаток знаний.

На этой неделе президент Трамп сообщил своим советникам, что главным кандидатом на пост постоянного американского представителя при ООН является глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.