Берлин предложил пересмотреть режим контроля над вооружениями

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил пересмотреть режим контроля над вооружениями и процессом разоружения ради сохранения мира в Европе.

По словам главы МИД Германии, отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ликвидирует одно из самых больших достижений в области разоружения, поэтому, в отличие от Вашингтона, Берлин вместе с европейскими союзниками будет выступать за его сохранение, передает РИА «Новости».

«Нам необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями и разоружением, если мы хотим сохранить мир в Европе», – заявил Маас в интервью журналу Der Spiegel.

Он перечислил четыре пункта, на которых, по его мнению, должна основываться международная безопасность.

Среди них – возвращение к практике обмена данными между Соединенными Штатами, Европой и Россией, преобладание общих интересов над «взаимным недоверием», всеобъемлющий мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых, а также оказание давления на Китай с целью обеспечения большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

При этом Маас указал на необходимость учета новых технологий в развитии оружия, поскольку то, что раньше казалось научной фантастикой, в скором времени, по его словам, может стать для мира «смертельной реальностью».

Напомним, в пятницу посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон до сих пор не передал Москве уведомление о выходе из ДРСМД.