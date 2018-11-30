Разведку России заподозрили в хакерском использовании Brexit

Ирландская консалтинговая компания Accenture утверждает, что хакеры, якобы работающие на российскую военную разведку, использовали Brexit для взлома компьютеров.

Хакеры использовали фишинговые письма со словом «Brexit» и датой 15 ноября в заголовке, передает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.

14 ноября британское правительство утвердило проект соглашения с ЕС о Brexit.

По словам компании, ответственность за атаку несет группа Snakemackerel.

Accenture утверждает, что речь идет о другом названии группировки Fancy Bear.