Стало известно, сколько проучился в вузе новый глава Кадастровой палаты России

Новый глава Кадастровой палаты России, уроженец Таджикской ССР Парвиз Тухтасунов проучился в университете РЭУ имени Плеханова девять месяцев, об этом сообщила начальник управления по связям с общественностью вуза Дарья Малова.

«Длительность курса – 9 месяцев (526 академических часов). По итогам обучения слушателю был выдан диплом о профессиональной переподготовке, который дает право на ведение нового вида деятельности в рамках выбранного направления», – говорится в официальном ответе Дарьи Маловой, передает Лента.ру.

Он проходил обучение не по программам бакалавра или магистра, а по программе профессиональной переподготовки «Корпоративные финансы» на факультете допобразования.

Программа Тухтасунова была составлена из нескольких дисциплин: финансовое право, экономическая теория для менеджеров, финансы и кредит, оценка стоимости бизнеса, управление инвестиционными проектами и портфелями, рынок ценных бумаг и т.д.

Ранее сообщалось, что Тухтасунов прошел обучение по специальности «лечебное дело» в 2008 году и закончил профессиональную школу по специальности «государственное и муниципальное управление».