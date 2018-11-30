Девушку-подростка задержали в Сургуте за угрозы взрывать дома

Полицейские в Сургуте задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в распространении записок с угрозой взрыва многоэтажных домов, об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

«Подозреваемая девушка доставлена в управление полиции, ее опрашивают. Она признается, что распространила записки, но пока не говорит, для чего это сделала», – пояснили в ведомстве, передает «Интерфакс».

По данным правоохранительных органов, девушка проживает с родителями, нигде не учится и не работает.

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