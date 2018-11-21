Эксперт оценил, подойдут ли НАТО военные идеи Наполеона

«Наполеон ввел много нового и передового в военную науку и практику своего времени», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Мелконов. Однако предложение для НАТО воспользоваться наполеоновским опытом в конфликте с Россией, по его мнению, можно воспринимать лишь с иронией.

«Для своего времени Наполеон сделал правильные реформы, и это позволило ему захватить всю Европу, войти в Россию», подчеркнул главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов (Латвия). Так он прокомментировал идею американского военного эксперта Франца-Стефана Гади.

Напомним, в своей статье для National Interest Гади вспомнил про капитуляцию австрийского генерала Мака в Баварии, который сдал всю свою 30-тысячную армию Бонапарту, так и не вступив в крупномасштабное сражение. Под Ульмом армия Бонапарта состояла из автономных подразделений, так называемых корпусов, что позволяло изобразить более разрушительную силу, чем в реальности.

Вообще главной задачей реформы Наполеона было создание меньших и более маневренных сил, которые имели весь потенциал организованной армии,

включая от двух до четырех пехотных дивизий, бригаду или дивизию легкой кавалерии, артиллерийскую батарею, а также определенное число инженерно-саперных и вспомогательных подразделений. Именно такой опыт, по мнению Гади, могли бы использовать страны НАТО при возможном конфликте с Россией.

«Его предложение по корпусам вполне разумно. Военные всегда ищут оптимальное количество солдат для выполнения тех или иных задач. Это может быть полк, дивизия, корпус, армия», – подчеркнул Юрий Мелконов.

В то же время эксперт отметил, что американцам не стоит забывать, чем в конце концов закончился поход Наполеона.

«По итогу он проиграл из-за того, что не смог наладить должным образом логистику и снабжение армии. Это же коснулось потом и гитлеровской армии», – напомнил собеседник. - То же самое сейчас касается и американцев. Им не дает покоя обилие войск, у них чешутся руки что-то перестроить и реформировать и у них есть проблема с логистикой. Их главная проблема – это привезти войска из США в Европу. Потому мнение американского эксперта мы примем как эссе, как шутку», – резюмировал Мелконов.