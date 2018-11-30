В Белом доме опровергли встречу Путина и Трампа в Аргентине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на ногах» в Буэнос-Айресе не планируется, заявили в Белом доме.

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа планов пересечься с Путиным, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Трамп переговорят на саммите G20 в Буэнос-Айресе «на ногах», как и другие лидеры.

В четверг Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа пословицей.