Американские СМИ предрекли дальнейшее падение рубля

Рубль показал худшую динамику среди развивающихся рынков после инцидента в Керченском проливе, валюта может завершить месяц в минусе второй раз подряд, сообщают американские СМИ.

В конце ноября российская валюта продемонстрировала худшую динамику среди национальных валют развивающихся рынков, передает РБК мнение экспертов издания Bloomberg.

Рубль может завершить месяц в минусе второй раз подряд, считает издание. Пессимизм инвесторов усилился после сведений об отмене двусторонних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20.

«В конце месяца отечественная валюта вновь оказалась в ловушке геополитических неприятностей в связи с происшествием в Керченском проливе. Все позитивные тенденции начала ноября, когда существенно снизились краткосрочные риски внешних ограничений, сошли на нет, что сделало рубль одной из самых слабых валют развивающихся рынков». – приводит слова аналитика АО «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова издание.

В четверг Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным в Аргентине из-за инцидента с украинскими катерами в Черном море.

25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил пересекли границу России, их задержали пограничники. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.